Стартовал прием заявок на грантовый конкурс «Росмолодёжь.Гранты», который проводится в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». Участники в возрасте от 14 до 35 лет могут получить от 5 тысяч до 1

Стартовал прием заявок на грантовый конкурс «Росмолодёжь.Гранты», который проводится в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». Участники в возрасте от 14 до 35 лет могут получить от 5 тысяч до 1 миллиона рублей на реализацию своих идей. По информации правительства Владимирской области, конкурс охватывает самые разные направления – от сохранения исторической памяти и экологии до спорта,