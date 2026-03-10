Вместе с проектами законов подали предложения по наименованиям и расчеты затрат.

В Законодательное Собрание Владимирской области внесли проекты законов о создании трех новых населенных пунктов в Киржачском муниципальном округе.На карте региона появятся деревня Малые Дворищи, а также поселки Мирный и Дубки. С инициативой выступил Совет народных депутатов округа. Вместе с проектами законов подали предложения по наименованиям и расчеты затрат.На обустройство новых точек на карте потребуется финансирование из областного бюджета: нужно установить указатели поворота. Расходы рассчитали детально: для Малых Дворищ и Дубков — по 69 744 руб. (4 знака на каждый населенный пункт), для Мирного — 52 305 руб. (3 знака). В сумму входят и изготовление, и монтаж указателей.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .