Владимирский природоохранный прокурор в судебном порядке добивается ликвидации свалки отходов площадью более 9 тысяч квадратных метров. Лесной участок в Селивановском округе был передан в

Владимирский природоохранный прокурор в судебном порядке добивается ликвидации свалки отходов площадью более 9 тысяч квадратных метров. Лесной участок в Селивановском округе был передан в пользование ООО «КовровЛесПром» для реализации инвестпроекта по заготовке древесины. На защитных землях лесничества компания оставила после себя несанкционированную свалку. Вместе с тем, в нарушение требований закона, мероприятия по защите земель лесного