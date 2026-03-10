При этом ближайшей ночью температура поднимется на 10 градусов по сравнению с предыдущей ночью.

11 марта во Владимирской области будет переменная облачность, без существенных осадков, но на дорогах местами сохранится гололедица. Ветер юго‑западный, 5–10 м/с. Температура ночью — от –2 до +3 °C, днём — от +7 до +12 °C. При этом ближайшей ночью температура поднимется на 10 градусов по сравнению с предыдущей ночью, и это повышает риски чрезвычайных ситуаций.Из‑за перепадов температуры возможны проблемы с энергоснабжением и ЖКХ: не исключены обрывы ЛЭП и аварии на коммунальных объектах. Кроме того, гололедица на дорогах может привести к росту числа ДТП.