С 9 по 20 марта специалисты территориального управления Роспотребнадзора окажут консультационную помощь по подготовке претензий и исковых заявлений для тех, кто столкнулся с нарушением прав. Звонить можно по бесплатному номеру Единого консультационного центра Роспотребнадзора – 8 800 555 49 43 и по телефонам территориального управления: 8 800 200 05 45 и 8(4922) 45 10 70.