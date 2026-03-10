Нововведение закрепили в региональном законе «О патентной системе налогообложения».

Во Владимирской области владельцы небольших сельских магазинов, которые предоставляют услугу «наличные на кассе», могут существенно снизить налоговую нагрузку. Патент на такую деятельность стоит всего 120 рублей в год. Нововведение закрепили в региональном законе «О патентной системе налогообложения».Сервис уже оценили и покупатели, и продавцы. Жители отдаленных районов снимают наличные прямо на кассе. Лимиты такие: до 5 тыс. рублей в день и до 30 тыс. рублей в месяц. Узнать, есть ли услуга в магазине, можно по специальной наклейке у кассы или надписи на терминале.К началу 2026 года сервис работает уже в 500 торговых точках, особенно популярен он во Владимире, Коврове, Александровском и Гусь‑Хрустальном округах, а также в Муроме. За прошлый год жители совершили около 300 тыс. операций со средним чеком 2 тыс. рублей.