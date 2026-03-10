Где-то на Украине...
Утро. Мужик пьет кофе, собираясь на работу. Берет пульт ТВ, клацает на «1+1» - диктор объявляет:
- Сегодня ночью сгорела Верховная Рада вместе со всеми депутатами.
У мужика шок, судорожно клацает пультиком на «УТ-1» - новости, диктор объявляет:
- Сегодня утром Тимошенко вместе с охраной на личном автомобиле попала в ДТП. Никто не выжил.
У мужика начинается нервный тик, судорожно клацает на «Интер»:
- Прискорбная новость. Сегодня на своей пасеке был закусан пчелами до смерти Ющенко.
Мужик совершенно обалдел. Да что ж происходит??!!! Клацает на «ОРТ» - прямая трансляция, выступает Путин:
- Дорогие соотечественники, буду краток... За@бали.
