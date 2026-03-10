9 марта на 65-м году жизни скончался заслуженный работник культуры Российской Федерации Алексей Эдуардович Сидорцев. Композитор почти сорок лет проработал в областном театре кукол и создал

9 марта на 65-м году жизни скончался заслуженный работник культуры Российской Федерации Алексей Эдуардович Сидорцев. Композитор почти сорок лет проработал в областном театре кукол и создал музыкальное оформление более чем к сотне спектаклей по всей стране. Об этом сообщили в горадминистрации. Из пресс-релиза администрации города Для нашего региона Алексей Эдуардович навсегда останется автором музыки официального