В Гусь‑Хрустальном в суд передали громкое дело о незаконном обороте немаркированных сигарет. Ущерб оценили в более чем 98 млн рублей. Перед законом ответят двое местных жителей: их обвиняют в изготовлении и хранении с целью сбыта 8,8 тонны немаркированного тонкорезаного табака.По версии следствия, фигуранты дела — руководители торговых компаний — наладили целую схему: табак хранили на складе одного из соучастников, готовя к продаже. Преступную деятельность остановили в апреле 2024 года — всю партию контрафакта изъяли из незаконного оборота.Теперь разбираться в деле предстоит Гусь‑Хрустальному городскому суду. Если вину докажут, обвиняемым грозит серьезное наказание по п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ.