В Суздале местная администрация проводит меры для безопасного прохождения весеннего половодья. С 6 марта полностью открыта задвижка шлюза нижней плотины №2 на улице Набережная Шевченко, что позволяет снизить уровень воды в реке Каменка, сообщили в пресс-службе местных властей. Искусственное понижение уровня воды создает пустоты между льдом и водной гладью. В связи с этим власти предупреждают