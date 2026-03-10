На перекрестке Жигули врезаются в Мерседес. Оттуда выходят Саша Белый, Космос, Пчела, Фил, подходят к водителю Жигулей и говорят:
- Мужик, тебе че фильм «Бригада» не понравился?
- Ребята, я дико извиняюсь, но по-другому не получается. Дайте автограф, пожалуйста!
На перекрестке Джип, за рулем которого сидит Космос, на большой скорости врезается в Мерс. Оттуда выходят Белый, Пчела, Фил, подходят к Космосу и говорят:
- Кос, ты че сдурел?
- Да не, все нормально, пацаны. Просто хотел посмотреть, как действует подушка безопасности.
На перекрестке Джип, за рулем которого сидит Космос, врезается в Мерседес. Оттуда выходят Белый, Пчела, Фил. Белый достает пистолет и без
всяких разговоров стреляет Космосу прямо в сердце. Тот, естественно, умирает, а Белый так недоуме
