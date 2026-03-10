В начале марта 32‑летняя жительница одного из поселков обратилась в полицию.

В Вязниковском районе поймали подростка, который обворовывал собственную тетю. Из ее частного дома пропали золотые украшения на сумму более 200 тысяч рублей. В начале марта 32‑летняя жительница одного из поселков обратилась в полицию. Она обнаружила, что драгоценности — кольца, серьги и цепочки — бесследно исчезли.Выяснилось, что к краже причастен 15‑летний племянник женщины. Юноша свободно ходил в дом родственницы и в ее отсутствие потихоньку выносил украшения, а потом сдавал их в ломбард. Ему «помогал» старший товарищ. Сейчас следователи проверяют его причастность к делу. Подростку уже предъявили обвинение по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража») и взяли с него подписку о невыезде.Расследование продолжается, полиция выясняет все детали происшествия и роль взрослого соучастника в цепочке краж.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .