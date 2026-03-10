В рамках недели приёмов «Единой России» депутат Госдумы РФ Игорь Игошин провёл личный приём жителей Владимирской области по вопросам здравоохранения.

В рамках недели приёмов «Единой России» депутат Госдумы РФ Игорь Игошин провёл личный приём жителей Владимирской области по вопросам здравоохранения. Об этом парламентарий рассказал на своей в соцсети.Граждане обращались к депутату с разными проблемами. В частности, наши земляки просили оказать помощь в получении льготных лекарств, в том числе необходимых для лечения онкологических заболеваний, и сетовали на ненадлежащее качество лечения в некоторых отделениях больниц.Ряд вопросов удалось оперативно решить, остальные будут проработаны с руководством Минздрава Владимирской области.Кроме того, участники СВО сообщили о случаях задержки выдачи документов, необходимых для оформления социальных выплат по ранению. Также с различными просьбами обращались родственники российских военнослужащих, принимающих участие в спецоперации.«Вопросы, касающиеся темы СВО, всегда рассматриваю в первую очередь. Оперативно отправил депутатские запросы в разные инстанции, провёл личные встречи с руководителями профильных организаций, отвечающих за решение поставленных задач, чтобы помогли снять те проблемы, которые поступили от людей, обратившихся за помощью. Всегда рад помочь землякам в трудной жизненной ситуации, которые столкнулись с несправедливостью и бюрократией. Все вопросы взяты в работу», — подчеркнул депутат Госдумы РФ.