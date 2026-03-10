Спортивный накал и настоящий рев трибун – «Владимирские львицы» закрыли регулярный чемпионат победой со счетом 67:50. Противник – клуб «Невинномысск» из одноименного города Ставропольского

Спортивный накал и настоящий рев трибун – «Владимирские львицы» закрыли регулярный чемпионат победой со счетом 67:50. Противник – клуб «Невинномысск» из одноименного города Ставропольского края, который находится на 9 строчке рейтинга Суперлиги. Команда опытная – двое спортсменок входят в топ 20 игроков. Для львиц домашний матч запомнился слаженной командной работой и уверенным началом игры. Открыла