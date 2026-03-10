Земля была в аренде у ООО «КовровЛесПром».

В Селивановском участковом лесничестве нашли огромную свалку. Бытовые отходы заняли больше 9 тысяч квадратных метров особо защитного лесного участка. Земля была в аренде у ООО «КовровЛесПром», которое должно было осваивать леса для заготовки древесины, а вместо этого допустило захламление территории.Прокурорская проверка показала: компания не приняла мер, чтобы защитить лес от мусора и нарушила закон. Владимирский природоохранный прокурор подал в суд иск с требованием ликвидировать свалку, и суд встал на сторону надзорного ведомства.Теперь ООО «КовровЛесПром» обязано убрать мусор. Исполнение решения находится под контролем прокуратуры.