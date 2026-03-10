На прошлой неделе во Владимирской области произошло 10 ДТП, в которых 9 человек получили травмы и ушибы и 1 человек скончался. Сотрудники Госавтоинспекции области оформили 610 происшествий с

На прошлой неделе во Владимирской области произошло 10 ДТП, в которых 9 человек получили травмы и ушибы и 1 человек скончался. Сотрудники Госавтоинспекции области оформили 610 происшествий с материальным ущербом. 4 марта в Судогодском районе в результате аварии оборвалась жизнь 23-летнего водителя автомобиля «Мерседес». Из-за несоблюдения дистанции он врезался в «Ситрак» с полуприцепом. От полученных