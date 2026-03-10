Волонтёры поискового отряда “ЛизаАлерт” Владимирской области ищут Новикова Виталия Денисовича 2007 года рождения. Подросток – из Владимира. С 3 марта его местонахождение неизвестно.

Волонтёры поискового отряда “ЛизаАлерт” Владимирской области ищут Новикова Виталия Денисовича 2007 года рождения. Подросток – из Владимира. С 3 марта его местонахождение неизвестно. Приметы: рост 185 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серые. Одежда: в чёрную куртку, чёрные штаны, чёрные ботинки. С собой: рюкзак, спортивная сумка. Добровольцы просят владимирцев сообщать любую информацию по телефонам горячей