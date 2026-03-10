Зарегистрироваться нужно до 27 марта.

Станция юных натуралистов «Патриарший сад» запускает Открытый экологический марафон «Клязьме посвящается!». Он поможет объединить силы ради сохранения главной водной артерии региона. Участвовать могут семейные команды, школьники, студенты и коллективы центров дополнительного образования, причем не только из Владимирской области, но и из других регионов России.Участников ждут интерактивные лекции, экологические акции, конкурсы, викторины и творческие задания. Зарегистрироваться нужно до 27 марта.Подведение итогов и награждение команд пройдет во второй декаде мая на празднике-акции «День реки Клязьмы».Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .