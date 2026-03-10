По прогнозам синоптиков, погодные условия на этой неделе будет определять тёплый атмосферный фронт. Уже сегодня, 10 марта, произойдёт устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха в

По прогнозам синоптиков, погодные условия на этой неделе будет определять тёплый атмосферный фронт. Уже сегодня, 10 марта, произойдёт устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха в сторону положительных значений, что свидетельствует о начале метеорологической весны. Она пришла с опережением климатического графика на 10 суток. С каждый днём на этой неделе будет теплее, обещают синоптики. Сегодня, 10 марта,