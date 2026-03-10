Специалисты лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» провели на прошлой неделе 461 исследование. Ни одного случая гриппа не выявили. Среди положительных

Специалисты лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» провели на прошлой неделе 461 исследование. Ни одного случая гриппа не выявили. Среди положительных находок – сезонные коронавирусы, бокавирусы, риновирусы, РС-вирусы, аденовирусы и парагрипп (1 тип). Может грипп и ушёл, но заболеваемость ОРВИ на прошлой неделе подросла в сравнении с неделей ранее – на 1,3%.