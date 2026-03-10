Резко увеличилось число звонков в аварийную службу газовой сети

Жители Владимирской области за минувшую неделю сделали 14 242 звонка на номер 112 — это на 3,1 % меньше, чем раньше. При этом операторы Центра обработки вызовов системы‑112 приняли и обработали 6 555 обращений.Но есть и рост по отдельным категориям: резко увеличилось число звонков в аварийную службу газовой сети — их стало на 26 % больше (257 обращений), а количество текстовых сообщений в службу выросло сразу на 57,8 % (101 сообщение). Еще на 30,5 % чаще стали поступать вызовы из‑за «детской шалости» (107 случаев). Кроме того, зафиксировали одно ложное сообщение о минировании.А вот сообщений о БПЛА стало заметно меньше — всего 40, что на 48,7 % ниже предыдущих показателей.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .