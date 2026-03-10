В правительстве области сообщают: с 1 по 30 апреля на дорогах региона ограничат движение для большегрузов. Если вес транспорта превышает допустимые нормы, для проезда потребуется специальное
<a href="https://33live.ru/novosti/10-03-2026-vo-vladimirskoj-oblasti-vvodyat-ogranicheniya-dlya-bolshegruzov.html" target="_blank">Во Владимирской области вводят ограничения для большегрузов</a> - В правительстве области сообщают: с 1 по 30 апреля на дорогах региона ограничат движение для большегрузов. Если вес транспорта превышает допустимые нормы, для проезда потребуется специальное
[url=https://33live.ru/novosti/10-03-2026-vo-vladimirskoj-oblasti-vvodyat-ogranicheniya-dlya-bolshegruzov.html]Во Владимирской области вводят ограничения для большегрузов[/url] - В правительстве области сообщают: с 1 по 30 апреля на дорогах региона ограничат движение для большегрузов. Если вес транспорта превышает допустимые нормы, для проезда потребуется специальное