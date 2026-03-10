В правительстве области сообщают: с 1 по 30 апреля на дорогах региона ограничат движение для большегрузов. Если вес транспорта превышает допустимые нормы, для проезда потребуется специальное

В правительстве области сообщают: с 1 по 30 апреля на дорогах региона ограничат движение для большегрузов. Если вес транспорта превышает допустимые нормы, для проезда потребуется специальное разрешение. Его можно получить в личном кабинете на сайте Росдормониторинга или через портал Госуслуг. Дополнительную информацию можно получить на официальных сайтах Минтранса Владимирской области и ГБУ «Владупрадор», а также