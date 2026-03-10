Полицейские оформили 610 аварий с материальным ущербом.

С 2 по 8 марта во Владимирской области произошло 10 дорожно‑транспортных происшествий. В них один человек погиб и еще 9 получили травмы разной степени тяжести.Кроме того, полицейские оформили 610 аварий с материальным ущербом, а госавтоинспекторы поймали 56 водителей в состоянии алкогольного опьянения или отказавшихся от медосвидетельствования.Так, В Муроме водитель «Лады» врезался в стоявший «Рено» — виновник аварии попал в больницу. В Судогодском районе на трассе М‑12 «Восток» из‑за несоблюдения дистанции столкнулись «Мерседес» и «Ситрак» с полуприцепом. Водитель «Мерседеса» погиб на месте. В Ковровском районе водитель «Скании» не справился с управлением и врезался в стоящий «КАМАЗ» — мужчину госпитализировали.Еще одно ДТП произошло во Владимире. На улице Горького «Митсубиси» сбил подростка на нерегулируемом пешеходном переходе. Юношу отправили на амбулаторное лечение. ГИБДД призывает водителей быть внимательнее на дорогах.