Полицейские оформили 610 аварий с материальным ущербом.
С 2 по 8 марта во Владимирской области произошло 10 дорожно‑транспортных происшествий. В них один человек погиб и еще 9 получили травмы разной степени тяжести.
Кроме того, полицейские оформили 610 аварий с материальным ущербом, а госавтоинспекторы поймали 56 водителей в состоянии алкогольного опьянения или отказавшихся от медосвидетельствования.
Так, В Муроме водитель «Лады» врезался в стоявший «Рено» — виновник аварии попал в больницу. В Судогодском районе на трассе М‑12 «Восток» из‑за несоблюдения дистанции столкнулись «Мерседес» и «Ситрак» с полуприцепом. Водитель «Мерседеса» погиб на месте. В Ковровском районе водитель «Скании» не справился с управлением и врезался в стоящий «КАМАЗ» — мужчину госпитализировали.
Еще одно ДТП произошло во Владимире. На улице Горького «Митсубиси» сбил подростка на нерегулируемом пешеходном переходе. Юношу отправили на амбулаторное лечение. ГИБДД призывает водителей быть внимательнее на дорогах.
Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .