Татьяна Буланова дала откровенное интервью. Популярная исполнительница рассказала о сыновьях и призналась, что хотела бы родить дочь.

Татьяна Буланова дала откровенное интервью. Популярная исполнительница рассказала о сыновьях и призналась, что хотела бы родить дочь.После развода с Владиславом Радимовым Татьяна Буланова стала завидной невестой. Сама певица утверждает, что готова к новым отношениям, но выходить замуж уже не стремиться. "В социальных сетях мне постоянно предлагают и руку, и сердце. Но это немножко не то, на что стоит обращать внимание. Честно говоря, замуж больше не хочу выходить. Потому что понимаю: штамп в паспорте – это не самое важное для меня. Достаточно того, что люди живут вместе и любят друг друга", – объяснила артистка.Нынче в современном шоу-бизнесе модно заводить детей в возрасте 45+ и даже больше (яркий пример – Алла Пугачева). Однако Татьяна Буланова дала понять, что не подвержена подобным веяниям и беременеть в свои 49 лет не готова. Хотя, по ее признанию, она мечтала родить дочку.Теперь же артистка приняла решение дождаться внуков. "У меня была такая мысль – родить девочку. Но сейчас думаю, что не нужно. Лучше стать бабушкой. Тем более что дети у меня самостоятельные. Старшему сыну материально почти не помогаю. Хотя он пока живет со мной, максимум, что может попросить, это кинуть денег на телефон. Но это все в пределах пятисот руб­лей. Тьфу-тьфу, чтоб не сглазить, но мои дети абсолютно неизбалованные. Младший у меня такой же – самостоятельный", – цитирует Татьяну Буланову .Певица призналась, что больше всего ее радует сейчас. "Мы все одна семья и всегда друг за друга. Да, быть может, мы не показываем это явно. Но я знаю, что, если, не дай бог, что-то случится, мы все будем вместе друг другу помогать", – заключила популярная исполнительница.