Голливудское движение в защиту поруганного достоинства
актрис поддержала звезда индийского кино Срия Редди. Ее арестовали в
Хайдарабаде за публичное обнажение – таким образом Срия выразила солидарность
со своими коллегами.
Голливудское движение в защиту поруганного достоинства
актрис поддержала звезда индийского кино Срия Редди. Ее арестовали в
Хайдарабаде за публичное обнажение – таким образом Срия выразила солидарность
со своими коллегами.
"Уличный стриптиз", по замыслу Срии Редди, должен
привлечь внимание общественности к острой проблеме мужских домогательств. "Это
опозорит мою семью, но я не думаю о семье. Я думаю о девушках, которых
заставляют делать голые фото и видеозвонки", заявила актриса журналистам.
Статус звезды не спас актрису от задержания полицией. Стражи
порядка разъяснили Редди: она может подать официальную жалобу на всех мужчин,
которые когда-либо ее домогались – но вот раздеваться на улице не имеет права.
Против Срии выдвинуто обвинение в непристойном поведении в общественном месте.
Актриса утверждает, что боссы киностудий и режиссеры домогаются
актрис во время кастинга и требуют от них сексуальных услуг. Потому Срия и разделась
неподалеку от так называемого Толливуда – одного из центров местной
киноиндустрии – в поддержку движения #MeToo.