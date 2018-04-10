Голливудское движение в защиту поруганного достоинства актрис поддержала звезда индийского кино Срия Редди. Ее арестовали в Хайдарабаде за публичное обнажение – таким образом Срия выразила солидарность со своими коллегами.

Голливудское движение в защиту поруганного достоинстваактрис поддержала звезда индийского кино Срия Редди. Ее арестовали вХайдарабаде за публичное обнажение – таким образом Срия выразила солидарностьсо своими коллегами."Уличный стриптиз", по замыслу Срии Редди, долженпривлечь внимание общественности к острой проблеме мужских домогательств. "Этоопозорит мою семью, но я не думаю о семье. Я думаю о девушках, которыхзаставляют делать голые фото и видеозвонки", заявила актриса журналистам.Статус звезды не спас актрису от задержания полицией. Стражипорядка разъяснили Редди: она может подать официальную жалобу на всех мужчин,которые когда-либо ее домогались – но вот раздеваться на улице не имеет права.Против Срии выдвинуто обвинение в непристойном поведении в общественном месте.Актриса утверждает, что боссы киностудий и режиссеры домогаютсяактрис во время кастинга и требуют от них сексуальных услуг. Потому Срия и разделасьнеподалеку от так называемого Толливуда – одного из центров местнойкиноиндустрии – в поддержку движения #MeToo.