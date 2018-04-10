Есть возможность облицовки фасада, чтобы придать дому уникальный вид, либо вписать в архитектуру города.

О будущем строительства деревянных домов "33Live.RuНедвижимость" рассказал генеральный директор московского представительства HONKA Александр Львовский.— В правительстве уже обсуждается возможность строительства многоэтажных деревянных домов. Как вы считаете, когда буду приняты какие-то конкретные решения?— На сегодняшний момент существует проект постановления правительства по внедрению специальной квоты на использование дерева при строительстве. Однако это только проект, поэтому сложно сказать, когда будут результаты.— В Финляндии строят многоэтажные дома? Насколько они востребованы?— Во многих европейских странах, а также США и Канаде на деревянное строительство приходится заметная доля рынка. Касательно спроса на многоэтажные постройки из дерева, ответ однозначно "да, он есть". В Европе актуален экологический тренд, поэтому деревянные дома, отвечающие требованиям в вопросах энергосбережения, пользуются популярностью.Также нельзя не отметить, что финны исторически привыкли жить в деревянных домах, именно поэтому строительство многоэтажных деревянных домов – перспективный сегмент рынка. Жителям крупных городов не всегда удается выбраться на природу, вдохнуть свежий воздух. Находясь в деревянном доме, человек перестает ощущать себя в каменных джунглях.— Есть ли у вас и других производителей технологии для строительства многоэтажных деревянных домов?— HONKA строит многоэтажные здания в городах Финляндии, где законодательно нельзя использовать классические технологии, чтобы не нарушать общий архитектурный стиль. Благодаря технологии "Нулевой угол", брус соединяется под углом в 45 градусов, без перерубов. Это позволяет строить дома, современные как внешне, так и изнутри, комбинирую различные материалы (дерево, стекло, камень, бетон).Ежегодно компания HONKA инвестирует в развитие технологий и модернизацию производства. Среди наших инноваций – безусадочная технология HONKA Fusion, использующая брус FXL. Это нововведение позволило почти полностью исключить осадку, благодаря этому мы можем реализовывать любые архитектурные идеи.В целом в индустрии строительства многоэтажных домов из дерева наиболее применимой является CLT-технология.— Как вы считаете, почему в России все еще нельзя строить деревянные дома выше 3-х этажей?— Вопрос обсуждался неоднократно на различных уровнях, однако в любом случае проблема деревянного многоэтажного строительства – это технический регламент. Он не менялся многие годы. Также проблема заключается в существовании "серого" рынка деревянного домостроения, который подрывает доверие даже к серьезным производителям.— Какие объекты можно построить из дерева?— Из дерева можно построить абсолютно любой объект. Компания HONKA, например, строит не только жилые дома, гостиницы и рестораны, но и дома для социальной инфраструктуры – детские сады, школы, дома престарелых. Также возможно строительство офисных зданий, производственных цехов, торговых центров. В одном из американских городов есть аэропорт, построенный из дерева, а в Норвегии – деревянная заправка, что, кстати, подтверждает пожаростойкость этого материала.— Вы верите, что массовое деревянное строительство многоэтажных зданий – это уже вопрос времени? Или ситуация так и не сдвинется с "мертвой точки"?— Мы уверены, что ситуация обязательно сдвинется с "мертвой точки". Мы видим, что государство предпринимает шаги в этом направлении. Ассоциация деревянного домостроения, в которую мы входим, также делает все возможное. Политика субсидирования, производственная политика и стимулирование спроса – все эти шаги могут изменить картину уже в ближайшее время.— Какова себестоимость деревянного многоэтажного дома в сравнении с кирпичным или бетонным?— У нас пока нет таких данных по многоэтажному строительству, не считали экономику. Думаем, что сейчас такие дома будут дороже кирпича и бетона, т.к. в России нет достаточного строительного опыта и необходимых стеновых материалов (в частности, нет массового производства CLT-панелей).— Как деревянные дома впишутся в архитектуру города? Если, например, мы говорим о Москве?— В европейских странах строятся целые жилые кварталы из деревянных домов, они отлично вписываются в архитектуру города. Деревянное строительство сегодня несравнимо с теми постройками, которые возводились в России раньше. Сейчас дом из дерева иногда сложно визуально отличить от бетонного. Также есть возможность облицовки фасада, чтобы придать дому уникальный вид, либо вписать в архитектуру города. Ограничений для создания жилых комплексов из дерева нет никаких, с эстетической точно зрения такие дома смотрятся прекрасно.— В Европе особое внимание уделяют строительству именно детских садов и домов престарелых из дерева. Чем дерево в данном случае лучше других материалов?— Дерево — экологически чистый материал. Дома служат многим поколениям, создают идеальные условия для здорового образа жизни. Стены из натуральных материалов обеспечивают естественную инфильтрацию и воздухообмен, создавая природный оазис в условиях города. Людям комфортно проводить там время. Кроме того, по результатам многочисленных исследований было установлено, что длительное присутствие в деревянном доме обладает эффектом снижения стресса наравне с воздействием природы, а также обеспечивает оптимальную влажность. Например, исследование в Австрии показало, что дети, обучавшиеся в помещении из дерева, были более здоровыми, спокойными и менее подверженными стрессу, чем те, кто учился в обычных классных комнатах.