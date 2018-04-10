Компания Apple блокирует смартфоны своего производства, которые ремонтировались неофициально. Соответствующую функцию обнаружили в операционной системе сотрудники сервисных центров.

Компания Appleблокирует смартфоны своего производства, которые ремонтировались неофициально.Соответствующую функцию обнаружили в операционной системе сотрудники сервисныхцентров.Обновление операционной системы смартфонов iOS 11.3 убиваеттачскрин. Это происходит, если пользователь ремонтировал свой гаджет в неофициальном сервисном центре.Как выяснилось, после выхода обновления многие iPhone 8,которым заменили экран, перестали работать. Специалисты заверяют, что компаниясама ввела такое ограничение в новой iOS – ведь до обновления телефоны работалиисправно. Только в одну из мастерских – Injured Gadgets – после обновленияобратились более двух тысяч возмущенных клиентов. "Похоже, Apple такимобразом пытается пресечь деятельность неавторизованных сервисных центров",– заявил порталу Motherboard владелец сервиса.Эксперты напоминают, что похожая проблема возникла в 2017году с iPhone 7. Тогда посыпались тысячи жалоб – и компании пришлось исправлятьошибку патчем. А годом ранее тысячи владельцев iPhone 6 столкнулись с "Ошибкой53" – бедолаги заменили в неофициальном сервисе поврежденную кнопку "Домой".Предупреждение о возможном прекращении работы дисплея послеремонта появилось еще в анонсе iOS 11.0.3. В том же сообщении Apple советуетобращаться лишь в официальные мастерские. Сейчас, по мнению специалистов,причина проблемы – в чипе, который установлен в дисплей смартфона. Большинствопоставщиков деталей для iPhone знают о проблеме и работают над ее решением.