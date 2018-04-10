Компания Apple
блокирует смартфоны своего производства, которые ремонтировались неофициально.
Соответствующую функцию обнаружили в операционной системе сотрудники сервисных
центров.
Компания Apple
блокирует смартфоны своего производства, которые ремонтировались неофициально.
Соответствующую функцию обнаружили в операционной системе сотрудники сервисных
центров.
Обновление операционной системы смартфонов iOS 11.3 убивает
тачскрин. Это происходит, если пользователь ремонтировал свой гаджет в неофициальном сервисном центре.
Как выяснилось, после выхода обновления многие iPhone 8,
которым заменили экран, перестали работать. Специалисты заверяют, что компания
сама ввела такое ограничение в новой iOS – ведь до обновления телефоны работали
исправно. Только в одну из мастерских – Injured Gadgets – после обновления
обратились более двух тысяч возмущенных клиентов. "Похоже, Apple таким
образом пытается пресечь деятельность неавторизованных сервисных центров",
– заявил порталу Motherboard владелец сервиса.
Эксперты напоминают, что похожая проблема возникла в 2017
году с iPhone 7. Тогда посыпались тысячи жалоб – и компании пришлось исправлять
ошибку патчем. А годом ранее тысячи владельцев iPhone 6 столкнулись с "Ошибкой
53" – бедолаги заменили в неофициальном сервисе поврежденную кнопку "Домой".
Предупреждение о возможном прекращении работы дисплея после
ремонта появилось еще в анонсе iOS 11.0.3. В том же сообщении Apple советует
обращаться лишь в официальные мастерские. Сейчас, по мнению специалистов,
причина проблемы – в чипе, который установлен в дисплей смартфона. Большинство
поставщиков деталей для iPhone знают о проблеме и работают над ее решением.