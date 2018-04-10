Apple объявила накануне о достижении нового экологического стандарта: компания теперь на 100% снабжается электроэнергией из чистых, возобновляемых источников. Это включает офисы, дата-центры, розничные магазины и другие объекты компании в 43 странах мира.

Apple объявила накануне о достижении нового экологического стандарта: компания теперь на 100% снабжается электроэнергией из "чистых", возобновляемых источников. Это включает офисы, дата-центры, розничные магазины и другие объекты компании в 43 странах мира.Кроме того, еще девять партнеров-поставщиков производителя iPhone взяли на себя обязательство перейти на 100-процентно "чистую" электроэнергию — теперь общее число таких "экологичных" производственных партнеров компании достигло 23. Компания также принимает участие в создании новых экологичных электростанций во многих странах. Общее число таких проектов компании, введенных в эксплуатацию, достигло 25, а их суммарная мощность — 626 мегаватт. Например, исключительно на "чистой" энергии существует новая штаб-квартира компании; комплекс солнечных батарей, которыми покрыта крыша здания, имеет мощность 17 мегаватт.На прошлой неделе об аналогичном достижении объявила Google: компания по итогам 2017-го закупила больше электричества из возобновляемых источников, чем потребила в целом. То есть на каждый потребленный своими дата-центрами и офисами киловатт-час электроэнергии ("чистой" или "грязной") поисковик закупил киловатт-час электричества с ветряной или солнечной электростанции, построенной специально для Google.Потребление возобновляемой энергии крупнейшими корпорациями в США, Европе и Мексике. Нажмите, чтобы увеличитьВ компании похвастались, что стали первым бизнесом такого масштаба, достигшим подобного уровня потребления "чистой" энергии, и имеют контракты на поставку 3 гигаватт из возобновляемых источников — больше, чем любой другой корпоративный потребитель электроэнергии в мире (и примерно впятеро больше, чем Apple — так у Google и дата-центров в разы больше). Благодаря политике закупки "чистой" энергии, которой следует поисковик, в подобные энергетические проекты по всему миру было вложено 3 миллиарда долларов.”"Гринпис" призвала Apple выпускать долговечные и легко ремонтируемые устройствачитайте такжеПри этом важно понимать, что ни Google, ни Apple пока не имеют технической возможности вообще не потреблять электроэнергию из традиционных, невозобновляемых источников — например отделить "хорошее" электричество от "плохого" в городской сети, к которой подключены магазины или небольшие офисы, невозможно.Чтобы иметь возможность объявить о 100-процентной "энергетической чистоте" и очистить свою экологическую совесть, IT-гиганты используют различные схемы для компенсации потребленной "нечистой" энергии — либо покупая специальные ценные бумаги (так называемые сертификаты возобновляемой энергии), либо перепродавая "чистую" энергию, либо другими способами.Пытаются противостоять вызванным деятельностью человека изменениям климата и другие крупные IT-компании. Например, Amazon и Facebook также пообещали постепенно довести долю электричества из возобновляемых источников в своем энергопотреблении до 100-процентов. Microsoft объявила, что нейтрализовала свой "углеродный след" за счет закупок энергии из возобновляемых источников и инвестиций в "чистые" энергопроекты, еще в 2012-м. К 2030-му году разработчик Windows обязался сократить выбросы оксидов углерода, связанные с его бизнесом, на 75% по сравнению с 2017-м.