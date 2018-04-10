Корпорация Apple анонсировала iPhone 8 и iPhone 8 Plus в красном цвете корпуса. Новая версия дизайна приурочена к благотворительной акции (RED), при которой часть средств от продаж телефонов будет направлена в Глобальный фонд для борьбы со СПИДом.

Корпорация Apple анонсировала iPhone 8 и iPhone 8 Plus в красном цвете корпуса. Новая версия дизайна приурочена к благотворительной акции (RED), при которой часть средств от продаж телефонов будет направлена в Глобальный фонд для борьбы со СПИДом.Корпус нового смартфона изготовлен из алюминия в ярко-красном цвете, а передняя панель представляет собой черную стеклянную поверхность. Предзаказ модели можно сделать уже во вторник десятого апреля. Стартовая цена составит 699 долларов за аппарат с объемом памяти в 64 гигабайт. Аппараты поступят в магазины США, Канады, Австралии, материкового Китая и Гонконга, Франции, Германии, Японии, Новой Зеландии, Сингапура и Великобритании уже в пятницу 13 апреля. В России они появятся позднее– в мае. Также в акции участвует и модель iPhone X, для которой изготовили ярко-красный кожаный чехол за 99 долларов, пишет . Часть доходов от продажи красных смартфонов пойдет на финансирование грантов фонда Global Fund HIV/AIDS, который занимается разработкой программ по диагностированию, предотвращению и лечению ВИЧ и СПИД.