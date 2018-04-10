В связи с забастовками, проводимыми в четырех аэропортах Германии, авиакомпания Lufthansa объявила об отмене 800 рейсов во вторник,10 апреля. Компания заявила, что изменения в расписании затронут около 90 тыс. пассажиров.

В связи с забастовками, проводимыми в четырех аэропортах Германии, авиакомпания Lufthansa объявила об отмене 800 рейсов во вторник,10 апреля. Компания заявила, что изменения в расписании затронут около 90 тыс. пассажиров.​Сообщается, что профсоюз работников сферы услуг Verdi 10 апреля намерен провести забастовки в Мюнхене, Кельне, Бремене и Франкфурте-на-Майне. Акции протеста будут проводиться накануне нового этапа тарифных переговоров с работодателями. В компании подчеркнули, что в акциях протеста будут участвовать сотрудники служб безопасности и наземных служб аэропортов четырех городов, - сообщаетЭто совершенно неприемлемо. Lufthansa не является участником этого конфликта, но именно на нас и на наших клиентов сказываются последствия забастовки, — заявила менеджер по персоналу Lufthansa Беттина Волкенс.Авиакомпания заявила, что клиенты, которых затронули изменения графика, смогут перебронировать один рейс бесплатно в течение следующих семи дней. Отмечается, что 11 апреля, полеты по всем направлениям возобновятся.Российский авиаперевозчик "Аэрофлот" также сообщил об отмене рейсов из Шереметьево во Франкфурт, Мюнхен и обратно 10 апреля из-за забастовки."В связи с забастовкой наземного персонала в аэропортах Франкфурта и Мюнхена, "Аэрофлот" вынужден отменить рейсы SU2306/2307 Шереметьево — Франкфурт — Шереметьево и SU2594/2595 Шереметьево — Мюнхен — Шереметьево 10 апреля. Пассажиры отмененных рейсов перебронированы на последующие рейсы", — цитируетсообщение компании.В пресс-службе подчеркнули, что, на спецконтроле других рейсов в Шереметьево возможны очереди, поэтому "Аэрофлот" просит пассажиров прибывать в аэропорт заблаговременно, не менее, чем за четыре часа до времени вылета.