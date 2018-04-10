Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon, способный вести разведку на большую глубину территории противника, 10 апреля выполняет многочасовой полет вблизи побережья Сирии, где расположены российская авиабаза Хмеймим и база материально-технического обеспечения в порту Тартус.

Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon, способный вести разведку на большую глубину территории противника, 10 апреля выполняет многочасовой полет вблизи побережья Сирии, где расположены российская авиабаза Хмеймим и база материально-технического обеспечения в порту Тартус.Как передает "Интерфакс", об этом свидетельствуют данные западных авиационных мониторинговых ресурсов.Самолет-шпион с бортовым номером 168439, вылетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия и теперь на высоте 8000 метров, кружит на одинаковом расстоянии в 40 километров от авиабазы Хмеймим и от базы ВМФ РФ в Тартусе.Его полет проходит над международными водами Средиземного моря. Согласно данным турецкой прессы, в 100 километрах от российской базы в Тартусе находится американский эсминец Donald Cook, оснащенный 56 крылатыми ракетами Tomahawk.По данным газеты The Wall Street Journal, Белый дом приступил к "подготовке почвы" для нанесения удара по Сирии в ответ на сообщения о том, что якобы 7 апреля в окрестностях города Дума было применено химическое оружие. Вашингтон обвинил в атаке официальный Дамаск и Россию.При этом телеканал NBC сообщил, что подразделения радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил России глушат беспилотные летательные аппараты США в Сирии, поскольку опасаются, что американцы будут мстить за химические атаки.