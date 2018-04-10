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<a href="http://33live.ru/novosti/10-04-2018-avtovaz-gotovit-ochen-deshevuyu-versiyu-lada-xray.html" target="_blank">АвтоВАЗ готовит очень дешевую версию Lada Xray</a> - Пока Lada Vesta стремительно набирает популярность, продажи Lada Xray не радуют взрывной динамикой роста: за три месяца 2018 года объем продаж вырос всего лишь на один процент. Чтобы вернуть интерес к модели, автопроизводитель может выпустить на рынок новую, очень простую и доступную комплектацию.