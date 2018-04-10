Битва в Петербургской мечети, потерявший лицо Ленин в Удмуртии и кража 65 миллионов в Уфе. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.

Битва в Петербургской мечети, потерявший лицо Ленин вУдмуртии и кража 65 миллионов в Уфе. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.12 интернет-сайтов с незаконной информацией заблокировалатранспортная прокуратура Нижнего Новгорода. На страницах посетителямпредлагалось приобрести поддельные дипломы, удостоверения, свидетельстваучебных заведений транспортной отрасли – в том числе на право управлениямаломерными судами. Также рассказывалось о способах изготовления в домашнихусловиях холодного оружия и пропагандировалось смертельно опасное увлечениесовременной молодежи – "зацепинг". Прокуратура направила заявление всуд, который его удовлетворил, передаетШумный богословский диспут в старейшей мечетиСанкт-Петербурга перешел в потасовку и завершился комой одного из спорщиков. Активныйучастник перепалки уже задержан полицией Петроградского района. 20-летний прихожанинмечети в пылу спора ударил 70-летнего аксакала. Скорая доставила богослова вМариинскую больницу, сообщаетВ Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону10 апреля вынесли приговор двум жительницам города. Обвиняемых осудили по статье"Террористический акт". Девушки 22 и 27 лет в 2013 году собрали в интернете23 050 рублей и перечистили боевикам в Сирийскую Арабскую Республику. "ЮлдузАлиева осуждена на шесть лет общего режима, Анастасия Шилихина проведет вколонии пять лет", – цитирует сообщение судаЗа попытку вскрыть 10 банкоматов полиция задержала двухжителей Республики Татарстан. Свои эксперименты молодые люди ставили не тольков Казани. Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, всего злоумышленники повредилишесть банкоматов в столице республики, а еще четыре – в поселке Васильево, селеВерхний Услон, Набережных Челнах и Нижнекамске. Все попытки оказалисьнеудачными. При обыске в домах задержанных нашли электронное устройство дляподключения к терминалу, флэш-накопители со специальными программами,радиостанции и приспособления для вскрытия банкоматов. Мужчины полностьюпризнали свою вину, передаетВ Тюменской области завершено расследование в отношении43-летней жительницы села Нижняя Тавда. Женщина обвиняется в ложном доносе. Всередине февраля дама зашла в гости к бывшему сожителю. Она была уже изряднопьяна и скандалила. Мужчина вызвал сотрудников полиции, а женщина тем временемсама позвонила в дежурную часть и заявила об изнасиловании. Сообщенные ею фактыне подтвердились – так что в отношении "доносительницы" возбужденоуголовное дело. Ей грозит штраф от 100 тысяч рублей, принудительные работы насрок до 3 лет либо лишение свободы на тот же срок, пишетМировой судья судебного участка № 35 в Черлакском районевынес приговор в отношении двоих жителей Омска. Мужчины 31 и 38 лет признанывиновными в незаконной добыче ценной рыбы, занесенной в Красную книгу. 6 июля2017 обвиняемые рыбачили на реке Иртыш на моторной лодке, вылавливая сетью рыбупороды нельма. Их задержали сотрудники ФСБ. Суд назначил наказание в виде 1 года 3 месяцевлишения свободы условно – с испытательным сроком 1 год, сообщаетВладимир Ленин в Сарапуле потерял лицо. У памятника,расположенного возле здания музея истории и культуры Среднего Прикамья вУдмуртии, отпала лицевая часть. Как сообщили сотрудники музея, скульптуру случайноразрушили играющие в снежки дети. Они отметили, что памятник находится вплачевном состоянии, и мог разрушиться даже от малейшего прикосновения. Скульптурупланируют восстановить в ближайшие дни, передаетСразу два магазина в Екатеринбурге подверглись 10 апрелянападению грабителя. Ворвавшись в одну из торговых точек, вооруженный мужчина выстрелил,чтобы напугать продавцов и потребовал, чтобы ему открыли кассу. Похитив деньги,мужчина скрылся с места происшествия. По словам представителя ГУ МВД поСвердловской области, во втором магазине ничего похитить нападавший не сумел,сообщаетКровавая трагедия разыгралась в одном из домов по улицеТаращанцев в Краснооктябрьском районе Волгограда. У обитателей этой квартиры -27-летней девушки и ее 59-летнего сожителя – была не очень хорошая репутациясреди соседей. Оба перебивались случайными заработками и злоупотребляли спиртным,а в последнее время еще и наркотиками. Предполагается, что коктейль из алкоголяи спайсов и стал причиной невероятной жестокости женщины. Она нанесла не менее10 ударов ножом своему сожителю – остановилась только, когда мужчина не подавал признаков жизни. Убийцасама позвонила в полицию и сдалась стражам порядка, передаетДвое жителей Уфы осуждены за попытку хищения 65 миллионоврублей. Кировский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении64-летнего бывшего директора ООО "Урал СТС" и 55-летнего бывшегоруководителя ООО "СМИТ". Мужчины заключили между своими фирмамификтивные договоры и акты о выполнении строительно-монтажных работ нанефтебазе. После чего ООО "СМИТ" через суд взыскало с "Урал СТС"искусственно созданный долг по сделкам, что привело к преднамеренномубанкротству предприятия. Подсудимые получили семь лет и четыре года лишениясвободы – условно, сообщаетКультурный отдых на природе окончился заключением подстражу. Жители Белорецкого района Башкирии 19 и 26 лет решили выпить и закуситьна свежем воздухе. Алкоголь с собой был, но без шашлыка дело не шло. Подпокровом ночи подозреваемые подъехали к дому односельчанки и, проникнув водвор, похитили барана. На следующий день похитители приготовили желанныйшашлык, а другую часть мяса продали и купили на них еще алкоголя. Причиненныйущерб любителям жареной баранины пришлось возместить, пишет .