Битва в Петербургской мечети, потерявший лицо Ленин в
Удмуртии и кража 65 миллионов в Уфе. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.
Битва в Петербургской мечети, потерявший лицо Ленин в
Удмуртии и кража 65 миллионов в Уфе. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.
12 интернет-сайтов с незаконной информацией заблокировала
транспортная прокуратура Нижнего Новгорода. На страницах посетителям
предлагалось приобрести поддельные дипломы, удостоверения, свидетельства
учебных заведений транспортной отрасли – в том числе на право управления
маломерными судами. Также рассказывалось о способах изготовления в домашних
условиях холодного оружия и пропагандировалось смертельно опасное увлечение
современной молодежи – "зацепинг". Прокуратура направила заявление в
суд, который его удовлетворил, передает
Шумный богословский диспут в старейшей мечети
Санкт-Петербурга перешел в потасовку и завершился комой одного из спорщиков. Активный
участник перепалки уже задержан полицией Петроградского района. 20-летний прихожанин
мечети в пылу спора ударил 70-летнего аксакала. Скорая доставила богослова в
Мариинскую больницу, сообщает
В Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону
10 апреля вынесли приговор двум жительницам города. Обвиняемых осудили по статье
"Террористический акт". Девушки 22 и 27 лет в 2013 году собрали в интернете
23 050 рублей и перечистили боевикам в Сирийскую Арабскую Республику. "Юлдуз
Алиева осуждена на шесть лет общего режима, Анастасия Шилихина проведет в
колонии пять лет", – цитирует сообщение суда
За попытку вскрыть 10 банкоматов полиция задержала двух
жителей Республики Татарстан. Свои эксперименты молодые люди ставили не только
в Казани. Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, всего злоумышленники повредили
шесть банкоматов в столице республики, а еще четыре – в поселке Васильево, селе
Верхний Услон, Набережных Челнах и Нижнекамске. Все попытки оказались
неудачными. При обыске в домах задержанных нашли электронное устройство для
подключения к терминалу, флэш-накопители со специальными программами,
радиостанции и приспособления для вскрытия банкоматов. Мужчины полностью
признали свою вину, передает
В Тюменской области завершено расследование в отношении
43-летней жительницы села Нижняя Тавда. Женщина обвиняется в ложном доносе. В
середине февраля дама зашла в гости к бывшему сожителю. Она была уже изрядно
пьяна и скандалила. Мужчина вызвал сотрудников полиции, а женщина тем временем
сама позвонила в дежурную часть и заявила об изнасиловании. Сообщенные ею факты
не подтвердились – так что в отношении "доносительницы" возбуждено
уголовное дело. Ей грозит штраф от 100 тысяч рублей, принудительные работы на
срок до 3 лет либо лишение свободы на тот же срок, пишет
Мировой судья судебного участка № 35 в Черлакском районе
вынес приговор в отношении двоих жителей Омска. Мужчины 31 и 38 лет признаны
виновными в незаконной добыче ценной рыбы, занесенной в Красную книгу. 6 июля
2017 обвиняемые рыбачили на реке Иртыш на моторной лодке, вылавливая сетью рыбу
породы нельма. Их задержали сотрудники ФСБ. Суд назначил наказание в виде 1 года 3 месяцев
лишения свободы условно – с испытательным сроком 1 год, сообщает
Владимир Ленин в Сарапуле потерял лицо. У памятника,
расположенного возле здания музея истории и культуры Среднего Прикамья в
Удмуртии, отпала лицевая часть. Как сообщили сотрудники музея, скульптуру случайно
разрушили играющие в снежки дети. Они отметили, что памятник находится в
плачевном состоянии, и мог разрушиться даже от малейшего прикосновения. Скульптуру
планируют восстановить в ближайшие дни, передает
Сразу два магазина в Екатеринбурге подверглись 10 апреля
нападению грабителя. Ворвавшись в одну из торговых точек, вооруженный мужчина выстрелил,
чтобы напугать продавцов и потребовал, чтобы ему открыли кассу. Похитив деньги,
мужчина скрылся с места происшествия. По словам представителя ГУ МВД по
Свердловской области, во втором магазине ничего похитить нападавший не сумел,
сообщает
Кровавая трагедия разыгралась в одном из домов по улице
Таращанцев в Краснооктябрьском районе Волгограда. У обитателей этой квартиры -
27-летней девушки и ее 59-летнего сожителя – была не очень хорошая репутация
среди соседей. Оба перебивались случайными заработками и злоупотребляли спиртным,
а в последнее время еще и наркотиками. Предполагается, что коктейль из алкоголя
и спайсов и стал причиной невероятной жестокости женщины. Она нанесла не менее
10 ударов ножом своему сожителю – остановилась только, когда мужчина не подавал признаков жизни. Убийца
сама позвонила в полицию и сдалась стражам порядка, передает
Двое жителей Уфы осуждены за попытку хищения 65 миллионов
рублей. Кировский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении
64-летнего бывшего директора ООО "Урал СТС" и 55-летнего бывшего
руководителя ООО "СМИТ". Мужчины заключили между своими фирмами
фиктивные договоры и акты о выполнении строительно-монтажных работ на
нефтебазе. После чего ООО "СМИТ" через суд взыскало с "Урал СТС"
искусственно созданный долг по сделкам, что привело к преднамеренному
банкротству предприятия. Подсудимые получили семь лет и четыре года лишения
свободы – условно, сообщает
Культурный отдых на природе окончился заключением под
стражу. Жители Белорецкого района Башкирии 19 и 26 лет решили выпить и закусить
на свежем воздухе. Алкоголь с собой был, но без шашлыка дело не шло. Под
покровом ночи подозреваемые подъехали к дому односельчанки и, проникнув во
двор, похитили барана. На следующий день похитители приготовили желанный
шашлык, а другую часть мяса продали и купили на них еще алкоголя. Причиненный
ущерб любителям жареной баранины пришлось возместить, пишет .