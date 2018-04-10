Бывший священник и один из самых эпатажных участников телестройки Вальтер Соломенцев опубликовал на своей странице в instagram интимные кадры. На них он демонстрирует плотскую любовь с экс-участницей Дома-2 Олесей Лисовской.

Бывший священник и одиниз самых эпатажных участников телестройки Вальтер Соломенцев опубликовал насвоей странице в instagram интимные кадры. На нихон демонстрирует плотскую любовь с экс-участницей "Дома-2" Олесей Лисовской.На телепроекте Вальтер и Олеся недолгое время были парой. Покинув шоу, Соломенцев продолжил "веселить" публикуоткровенными признаниями в Сети и на телевидении.Вот исейчас падкий на блуд мужчина опубликовал откровенные личные снимки с девушкой,подписав каждый из них. "Порно с Олесей Лисовской", "Кто эта сладкая?","Зад Олеси Лисовской", –цитирует Соломенцева StarHit.ru.Примечательно, чтобуквально через пару часов после того, как в соцсети появились эти фото,аккаунт Вальтера был заблокирован. Возможно, кто-то пожаловался на эротику награни порно, либо эти кадры были опубликованы хакерами, вскрывшими страничкуэкс-участника "Дома-2". А потому Соломенцев предпочел временно ограничитьдоступ к своему Instagram, чтобы удалить провокационные снимки.Ранее в эфире одного из ток-шоувыяснилось, что у Вальтера есть экс-супруга Галина, от которой у него двоесыновей. Женщина утверждала, что Соломенцев не поддерживает их финансово.Кроме того, экс-священник уже был фигурантом громкого скандала,связанного с интимными снимками, попавшими в Сеть. Галина говорила на ток-шоу,что никогда не публиковала в интернете свои обнаженные фото. Однако ееоткровенные кадры доступны на нескольких сайтах, они же были показаны в эфирах.По словам экс-супруги Вальтера,она отправляла интимные фото лишь ему. А нашла и растиражировала снимкисостоявшая в отношениях с Соломенцевым Олеся Лисовская.