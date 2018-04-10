Бывший священник и один
из самых эпатажных участников телестройки Вальтер Соломенцев опубликовал на
своей странице в instagram интимные кадры. На них
он демонстрирует плотскую любовь с экс-участницей Дома-2 Олесей Лисовской.
Бывший священник и один
из самых эпатажных участников телестройки Вальтер Соломенцев опубликовал на
своей странице в instagram интимные кадры. На них
он демонстрирует плотскую любовь с экс-участницей "Дома-2" Олесей Лисовской.
На телепроекте Вальтер и Олеся недолгое время были парой. Покинув шоу, Соломенцев продолжил "веселить" публику
откровенными признаниями в Сети и на телевидении.
Вот и
сейчас падкий на блуд мужчина опубликовал откровенные личные снимки с девушкой,
подписав каждый из них. "Порно с Олесей Лисовской", "Кто эта сладкая?",
"Зад Олеси Лисовской", –
цитирует Соломенцева StarHit.ru.
Примечательно, что
буквально через пару часов после того, как в соцсети появились эти фото,
аккаунт Вальтера был заблокирован. Возможно, кто-то пожаловался на эротику на
грани порно, либо эти кадры были опубликованы хакерами, вскрывшими страничку
экс-участника "Дома-2". А потому Соломенцев предпочел временно ограничить
доступ к своему Instagram, чтобы удалить провокационные снимки.
Ранее в эфире одного из ток-шоу
выяснилось, что у Вальтера есть экс-супруга Галина, от которой у него двое
сыновей. Женщина утверждала, что Соломенцев не поддерживает их финансово.
Кроме того, экс-священник уже был фигурантом громкого скандала,
связанного с интимными снимками, попавшими в Сеть. Галина говорила на ток-шоу,
что никогда не публиковала в интернете свои обнаженные фото. Однако ее
откровенные кадры доступны на нескольких сайтах, они же были показаны в эфирах.
По словам экс-супруги Вальтера,
она отправляла интимные фото лишь ему. А нашла и растиражировала снимки
состоявшая в отношениях с Соломенцевым Олеся Лисовская.