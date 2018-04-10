Первый муж Валерии Леонид Ярошевский написал книгу воспоминаний, в которой утверждает, что причиной их расставания стала измена певицы. Кроме того, он считает, что своими первыми шагами к успеху певица обязана именно ему. Валерия в программе Судьба человека ответила на откровения первого мужа.

О трудной жизни певицы Валерии с продюсером Александром Шульгиным знает, наверное, вся страна. Она до сих пор уверена, что правильно поступила, оставив мужа, который бил ее и издевался над их детьми.Хотя Валерия по последнего пыталась спасти их брак. Когда их старшей дочке Ане было два годика и только родился Тема, они обвенчались. Певица надеялась, что это поможет. Но не помогло. Она поняла, что нельзя воспитывать детей в таком ужасе и страхе.Та история уже в прошлом, сердце певицы растопил продюсер Иосиф Пригожин, и в шоу-бизнесе это, пожалуй, одна из самых гармоничных супружеских пар. Казалось бы, жизнь наладилась.Но тут со своими воспоминаниями о жизни с Валерией выступил ее первый муж – Леонид Ярошевский. Он написал книгу, в которой утверждает, что причиной их расставания стала измена певицы. Кроме того, Ярошевский считает, что молодая жена испортила ему жизнь, хотя своими первыми шагами к успеху она обязана именно ему.В программе "Судьба человека" Валерия рассказала Борису Корчевникову, что многое в этой книге не соответствует действительности.Певица отмечает, что даже в молодости Леониду не хватало характера: он был "милым, интеллигентным, образованным человеком", но "так и не смог превратиться в настоящего мужчину"."Это был юношеский брак, у нас даже детей общих не было", – говорит Валерия и признается, что они уже полгода не жили вместе к тому моменту, когда, как считает первый муж, она ему изменила.Мама певицы, о которой она трепетно заботится, тоже до сих пор считала бы Ярошевского человеком, заслуживающим доверия (каким она его помнит в период брака с Валерией), если бы не вышла эта книга.О том, как юные Валерия и Леонид приехали покорять столицу, чем он действительно помог начинающей певице, как в первую встречу ее воспринял Пригожин, и как они – в уже взрослом возрасте и с детьми от предыдущих браков – начинали свою жизнь в прямом смысле с нуля? Об этом – в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".