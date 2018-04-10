В последнее время на
просторах интернета то и дело возникают предостережения, которые предостерегают
граждан от переводов на карту. Речь идет о финансовом следе, которые оставляют
такие переводы, и о том, что налоговая инспекция считает все поступления и
переводы на карту доходом. Как следствие, ФНС может потребовать заплатить налоги с каждой пришедшей суммы, даже если эти деньги не являются заработком.
В последнее время на
просторах интернета то и дело возникают предостережения, которые предостерегают
граждан от переводов на карту. Речь идет о финансовом следе, которые оставляют
такие переводы, и о том, что налоговая инспекция считает все поступления и
переводы на карту доходом. Как следствие, ФНС может потребовать заплатить налоги с каждой пришедшей суммы, даже если эти деньги не являются заработком.
О том, как вести себя в этом новом мире,
Dni.Ru спросили у президента Коллегии адвокатов “Розенберг, Хазова и партнеры”,
адвоката Евгения Розенберг.
Как выяснилось, буквально, в
российском законодательстве ничего не поменялось. Просто наши граждане не привыкли объяснять источники своих доходов, но сейчас
приходит новое время, когда об этом придется задумываться не только олигархам,
но и простым гражданам. "Это абсолютно цивилизованный
подход. Во всем мире государство стремится контролировать доходы граждан и
собирать налоги. Вот, наконец, дело дошло и до нас с вами. Но, с непривычки,
какие-то люди тут же придали этому естественному порядку вещей драматизма,
заявив, что все поступления на пластиковую карту являются доходом и облагаются
налогом, а это не так", - объясняет Евгений Розенберг.
В статье 217 налогового кодекса Российской Федерации перечислены
доходы, освобождаемые от налогообложения. Например, это государственные пособия, пенсии и стипендии; компенсации за неиспользованный
отпуск; вознаграждения донорам; доходы, получаемые от продажи выращенной
продукции животноводства и растениеводства; доходы, получаемые от физических
лиц в порядке наследования и алименты; призы, полученные спортсменами; доходы,
получаемые в порядке дарения от членов семьи и близких родственников. И многие
другие доходы, со списком которых нужно ознакомиться, освобождены от уплаты
налогов с физических лиц. Однако, если вы сдаете квартиру, кто-то посторонний подарил вам автомобиль, вы
выиграли крупную сумму в лотерею – человек обязан заплатить налоги с такого дохода.
Откуда же тогда столько эмоций? "Все дело в том, что культуры платить налоги и спать спокойно
у нас нет. На каждом шагу мы встречаем предложение кинуть деньги на карту: на
рынках и в магазинах, при покупках через интернет. И эти деньги никем не
контролируются. Сейчас, когда такая возможность появилась, государство
воспользуется своим правом", – уверен адвокат.
В сети уже ходят "страшные" истории о том, как банк
блокирует деньги, перечисленные между родственниками. Но, по словам эксперта, бояться нечего. "Если вам перевели денежные средства с
которых ранее уплачен налог, то конечно его повторная оплата не потребуется.
Просто надо быть готовым к тому, что по запросу банка придется подтвердить
источник получения денежных средств и то, что при их получении налог уже был
уплачен", – предупреждает Розенберг.
Одним словом, если вы законопослушны и не обналичиваете
какие-то непонятные деньги, не пытаетесь скрыть доходы, вам совершенно нечего
бояться.