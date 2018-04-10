В последнее время на просторах интернета то и дело возникают предостережения, которые предостерегают граждан от переводов на карту. Речь идет о финансовом следе, которые оставляют такие переводы, и о том, что налоговая инспекция считает все поступления и переводы на карту доходом. Как следствие, ФНС может потребовать заплатить налоги с каждой пришедшей суммы, даже если эти деньги не являются заработком.

В последнее время напросторах интернета то и дело возникают предостережения, которые предостерегаютграждан от переводов на карту. Речь идет о финансовом следе, которые оставляюттакие переводы, и о том, что налоговая инспекция считает все поступления ипереводы на карту доходом. Как следствие, ФНС может потребовать заплатить налоги с каждой пришедшей суммы, даже если эти деньги не являются заработком.О том, как вести себя в этом новом мире,Dni.Ru спросили у президента Коллегии адвокатов “Розенберг, Хазова и партнеры”,адвоката Евгения Розенберг.Как выяснилось, буквально, вроссийском законодательстве ничего не поменялось. Просто наши граждане не привыкли объяснять источники своих доходов, но сейчасприходит новое время, когда об этом придется задумываться не только олигархам,но и простым гражданам. "Это абсолютно цивилизованныйподход. Во всем мире государство стремится контролировать доходы граждан исобирать налоги. Вот, наконец, дело дошло и до нас с вами. Но, с непривычки,какие-то люди тут же придали этому естественному порядку вещей драматизма,заявив, что все поступления на пластиковую карту являются доходом и облагаютсяналогом, а это не так", - объясняет Евгений Розенберг.В статье 217 налогового кодекса Российской Федерации перечисленыдоходы, освобождаемые от налогообложения. Например, это государственные пособия, пенсии и стипендии; компенсации за неиспользованныйотпуск; вознаграждения донорам; доходы, получаемые от продажи выращеннойпродукции животноводства и растениеводства; доходы, получаемые от физическихлиц в порядке наследования и алименты; призы, полученные спортсменами; доходы,получаемые в порядке дарения от членов семьи и близких родственников. И многиедругие доходы, со списком которых нужно ознакомиться, освобождены от уплатыналогов с физических лиц. Однако, если вы сдаете квартиру, кто-то посторонний подарил вам автомобиль, вывыиграли крупную сумму в лотерею – человек обязан заплатить налоги с такого дохода.Откуда же тогда столько эмоций? "Все дело в том, что культуры платить налоги и спать спокойноу нас нет. На каждом шагу мы встречаем предложение кинуть деньги на карту: нарынках и в магазинах, при покупках через интернет. И эти деньги никем неконтролируются. Сейчас, когда такая возможность появилась, государствовоспользуется своим правом", – уверен адвокат.В сети уже ходят "страшные" истории о том, как банкблокирует деньги, перечисленные между родственниками. Но, по словам эксперта, бояться нечего. "Если вам перевели денежные средства скоторых ранее уплачен налог, то конечно его повторная оплата не потребуется.Просто надо быть готовым к тому, что по запросу банка придется подтвердитьисточник получения денежных средств и то, что при их получении налог уже былуплачен", – предупреждает Розенберг.Одним словом, если вы законопослушны и не обналичиваетекакие-то непонятные деньги, не пытаетесь скрыть доходы, вам совершенно нечегобояться.