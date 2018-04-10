26 марта на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Богданы Утнюхиной из Татарстана. У девочки тяжелое редкое генетическое заболевание: болезнь Рандю – Ослера. С первых дней жизни у Богданы часто случались обширные кровотечения.

26 марта на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Богданы Утнюхиной из Татарстана. У девочки тяжелое редкое генетическое заболевание: болезнь Рандю – Ослера. С первых дней жизни у Богданы часто случались обширные кровотечения. Лишь в пятилетнем возрасте специалисты московского Центра детской гематологии поставили ей точный диагноз и назначили препарат рапамун. Число носовых кровотечений сократилось, теперь они случаются три раза в год. Самочувствие девочки на фоне терапии значительно улучшилось. Лечение прерывать нельзя, но препарат стоит очень дорого – у родителей Богданы таких денег нет.Рады сообщить: вся необходимая сумма (440 000 руб.) собрана. Читатели Вестей.Ru собрали 267 851 руб. 59 223 собрали телезрители ГТРК "Татарстан". 5 965 собрали телезрители НТР. 138 381 руб собрали наши читатели. Всего собрано 471 420 руб. Родители Богданы благодарят всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья. Если не будет ваших возражений, "излишки" пойдут на реализацию программы Русфонда "Организация пожертвований при помощи средств массовой информации и интернета от физических и юридических лиц для оказания адресной помощи остронуждающимся людям по их письмам".