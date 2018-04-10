20 марта на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Ярослава Грязнова из Башкирии. У мальчика лишь в семь лет обнаружили врожденный порок сердца – дефект междпредсердной перегородки. Сейчас врачей все больше тревожит состояние Ярослава: его сердце работает с перегрузкой.

20 марта на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Ярослава Грязнова из Башкирии. У мальчика лишь в семь лет обнаружили врожденный порок сердца – дефект междпредсердной перегородки. Сейчас врачей все больше тревожит состояние Ярослава: его сердце работает с перегрузкой, уже расширены правые отделы, нарушено кровообращение. Мальчику нужна операция в самое ближайшее время, иначе ему будет угрожать сердечная недостаточность.Рады сообщить: вся необходимая сумма (259 315 руб.) собрана. Читатели Вестей.Ru собрали 355 914 руб. Деньги собраны. Госпитализация в апреле–2018. Родители Ярослава благодарят всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья. Если не будет ваших возражений, "излишки" пойдут на реализацию программы Русфонда "Организация пожертвований при помощи средств массовой информации и интернета от физических и юридических лиц для оказания адресной помощи остронуждающимся людям по их письмам".