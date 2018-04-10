В Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) направлено официальное приглашение посетить Восточную Гуту. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Сирии.

В Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) направлено официальное приглашение посетить Восточную Гуту. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Сирии, передает ТАСС."Сирия подтверждает готовность предоставить необходимую помощь для работы миссии... и рассчитывает, что эксперты ОЗХО будут вести работу максимально прозрачно и опираться на достоверные доказательства", — сообщили в ведомстве.7 апреля представители вооруженной сирийской оппозиции в Восточной Гуте сообщили, что правительственные войска якобы применили против боевиков и мирных жителей отравляющий газ. В Дамаске отрицают обвинения в применении химоружия.В МИД РФ назвали сообщения о химатаке информационным вбросом. Сергей Лавров заявил, что военные специалисты из России посетили место предполагаемой химической атаки и не обнаружили там следов применения хлора или другого боевого химического вещества.