Еще недавно снимавшийся в сериалах и клипах актер Алексей Петренко оказался среди бомжей - в ночлежке на окраине Москвы. Он питается тем, что ему дают из жалости, и взывает о помощи. Как актер оказался на дне, и кто сможет и захочет ему помочь? Расследование в - Прямом эфире с Андреем Малаховым.

Актер Алексей Петренко оказался в нищете — в ночлежке на окраине Москвы, среди бомжей и маргиналов. Он питается тем, что ему дают из жалости, и взывает о помощи, оправдываясь тем, что алкоголь довел его до такого состояния из-за невостребованности.И это – несмотря на то, что еще совсем недавно он был успешным и востребованным: снимался в сериалах и клипах знаменитых исполнителей, был частым гостем популярных телепрограмм, даже записывал собственные песни.Съемочной группе "Прямого эфира" Петренко показал свое нынешнее место жительства, а они записали его исповедь.Алексей говорит, что родители его выбор не поддерживали изначально, надеясь, что он станет "статистическим тружеником", Петренко же мечтал об актерской деятельности, телевидении, шоу-бизнесе.Продюсеров у него нет, и все, чего он до этого добился, он добился сам. Домой возвращаться 38-летний актер не хочет – родители снова потребуют устроиться на "нормальную работу".Некоторое время назад в Интернете он познакомился с девушкой Татьяной, которая сочла его за "звездного парня". Но затем ей пришлось столкнуться с запоями Алексея, и она не выдержала – выгнала его на улицу. Там актера подобрали и отправили в ночлежку.Петренко признается, что алкоголь позволяет ему на некоторое время уйти в нирвану, а потом снова становится тошно. Он уверяет, что согласен лечиться и просит, чтобы его кто-нибудь оттуда забрал.При этом мать актера Татьяна Николаевна говорит, что не знает, где обитает ее сын. Она уверена, что у Алексея все в порядке: он ежедневно по утрам звонит, говорит, что у него все нормально, он едет на съемки, а живет у Тани."Главное – я не знаю, как ему помочь: в больницу он не хочет, кодироваться не хочет", – говорит мать Петренко. Алексей же утверждает, что он уже лежал в больнице и дважды кодировался, но не помогло."Дело не столько в моем алкоголизме, сколько в моей невостребованности", – считает актер.Гости в студии живо откликаются на проблемы Петренко. Хип-хоп исполнитель Сергей Пархоменко, в клипе которого снимался Алексей, говорит, что он – артист, а артистам свойственен "пограничный образ жизни".Пархоменко считает, что если Алексей сейчас на дне, то должен этому радоваться, поскольку только со дна можно подняться. "Непонятно только, почему он ждет, что ему в этом все должны помогать", — недоумевает исполнитель.Согласны с тем, что негоже 38-летнему мужчине ждать помощи от окружающих, а надо хоть что-то сделать самому для своего спасения, и другие гости в студии.Многие представители творческой среды при этом признаются, что сталкивались в своей жизни с аналогичными проблемами, но нашли возможности их преодолеть.При этом не все разделяют мнение о том, что творческие люди начинают пить от невостребованности. Нередки и случаи, когда актер востребован, но начинает употреблять алкоголь, срывает съемки, и тогда, конечно, к нему изменяется отношение людей, которые вместе с ним включены в творческий процесс.А вот актриса Сара Окс считает, что Алексею поможет "генерал-баба" из киноиндустрии, которая сможет взять его в ежовые рукавицы и заставит работать.Почему Петренко перестали звать на съемки, а рядом нет ни родных, ни друзей? От чего сейчас надо его спасать на самом деле? Где актер, который не может себе позволить нормальное жилье, берет деньги на водку, и что говорит о своем постояльце хозяйка ночлежки, которая подобрала Алексея? Ответы на эти и другие вопросы – в "Прямом эфире" с Андреем Малаховым на телеканале "Россия 1".