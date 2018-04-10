Британский боксер-тяжеловес Энтони Джошуа, которого Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала провести бой с россиянином Александром Поветкиным, заявил, что ему интереснее поединок против американца Деонтея Уайлдера, чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC).

Британский боксер-тяжеловес Энтони Джошуа, которого Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала провести бой с россиянином Александром Поветкиным, заявил, что ему интереснее поединок против американца Деонтея Уайлдера, чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC)."Меня сейчас не интересует Поветкин – я хочу драться с Уайлдером, — цитирует Джошуа Sky Sports. – С другой стороны, я не хочу, чтобы у меня отнимали пояс. Надеюсь, обязательную защиту титула WBA против Поветкина получится перенести на вторую половину 2018 года".Как уже сообщали 33Live.RuRu, WBA санкционировала защиту титула Джошуа против Поветкина, на переговоры сторонам отведено 30 дней, а сам матч должен пройти в течение примерно пяти месяцев. Если Джошуа не сумеет договориться с WBA, то у него могут отобрать чемпионский пояс этой организации.Джошуа является чемпионом мира по версиям WBA, Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной организации бокса (IBO). Перед боем с Поветкиным он намерен отобрать пояс WBC у Уайлдера."Нет никаких сомнений. Я хочу драться с Уайлдером. Он жаловался, что я избегаю его. Но я просто всегда сосредоточен на ближайшем сопернике. И вот теперь я сосредоточен на Уайлдере. Мы предложим его команде крутые условия боя. И можете не сомневаться: они примут их", – сказал Джошуа.