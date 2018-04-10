Рекомендованный размер семейного дохода заемщика, комфортного для обслуживания ипотеки, снизился с августа прошлого года на 6,9% и составил 64,7 тысячи рублей, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Рассчитанный НБКИ показатель исходит из того, что относительно комфортным для заемщика является соотношение ежемесячных выплат к ежемесячным доходам на уровне 1/3. Показатель рекомендованного семейного дохода является индикатором доступности ипотеки.Однако ситуация с доступностью ипотеки в различных регионах сильно отличается. Самая доступная ипотека в Архангельской области, Хабаровском крае, в Кировской и Тверской областях, в Чувашии, Ямало-Ненецком АО, в Нижегородской, Тюменской и Калининградской областях, Краснодарском крае и в Москве.Доступность ипотеки снизилась в Волгоградской, Кемеровской, Оренбургской, Московской, Самарской и Рязанской областях, а также в Республике Коми.Однако в целом по стране доступность ипотеки продолжает расти, подчеркивают эксперты. Это, в первую очередь, объясняется заметным снижением ставок. Однако заемщикам следует помнить, что ипотека – многолетнее обязательство, и семье придется долгий срок отдавать на погашение кредита существенную часть своих доходов, поэтому важно планировать свои финансы так, чтобы выплаты по кредиту были максимально комфортными, а остаток денег позволял семье жить на прежнем уровне.