Сербская теннисистка Елена Янкович, которая была первой ракеткой мира в 2008 году, хотя за карьеру не выиграла ни одного титула Большого шлема, может завершить карьеру. Причиной стала травма, с последствиями которой спортсменка никак не может справиться.

Сербская теннисистка Елена Янкович, которая была первой ракеткой мира в 2008 году, хотя за карьеру не выиграла ни одного титула "Большого шлема", может завершить карьеру. Причиной стала травма, с последствиями которой спортсменка никак не может справиться.Сербка не выходила на корты с августа 2017 года, когда приняла участие в самом счастливом для себя "Шлеме" – Открытом чемпионате США. На US Open-2008 она дошла до финала, но выиграть чемпионский титул не сумела.До этого Янкович на протяжении более полугода испытывала проблемы с травмированной спиной и, выступая время от времени на состязаниях WTA, проиграла 12 матчей из 15. В октябре Янкович перенесла операцию, после чего заявила, что вернется, только если сможет играть без боли, напоминает Tennisactu.Net.На 13 мая анонсирована пресс-конференция Янкович перед началом турнира в Риме, который теннисистка из Сербии выигрывала дважды. Менеджеры спортсменки не сообщили, о чем Янкович намерена объявить, но предполагается, что это будет сообщение о завершении карьеры.