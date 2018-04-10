Королева Великобритании Елизавета II поглумилась над американским президентом Дональдом Трампом. Хозяйка Букингемского дворца сравнила главу США с вертолетом.

Королева ВеликобританииЕлизавета II поглумилась над американским президентом Дональдом Трампом. ХозяйкаБукингемского дворца сравнила главу США с вертолетом.Ленту записывалив саду Букингемского дворца. Елизавета II прогуливалась с телеведущим и натуралистом Дэвидом Аттенборо, когда внезапно их прервал звук пролетающего мимо вертолета."Почему они вечно кружат и кружат, пока ты говоришь? Звучит как Дональд Трамп. Или как Обама", – заявила раздраженная королева. СпутникЕлизаветы IIпосмеялся над оригинальной шуткой.Премьера фильма, получившего название "Зеленая планета королевы", состоится 16 апреля. В создании картины принимали участие принцы Уильям и Гарри, а также актриса Анджелина Джоли. Сэр Дэвид Аттенборо в интервью Radio Times признался, что немного нервничал, когда готовился к встрече с королевой, пишет со ссылкой на Daily Mail.