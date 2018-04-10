С 30 мая по 3 июня 2018 года в Москве, в 75 павильоне ВДНХ пройдет фестивальанимации и детских развлечений Мультимир – крупнейшее в нашей стране событие, приуроченное ко Дню защиты детей и началу детских каникул.

С 30 мая по 3 июня 2018 года в Москве, в 75 павильоне ВДНХ пройдет фестивальанимации и детских развлечений "Мультимир" – крупнейшее в нашей стране событие, приуроченное ко Дню защиты детей и началу детских каникул.Третий по счету будет еще масштабнее,чем предыдущие. Традиционно в его рамках соберутся крупнейшие российские изарубежные анимационные студии, которые подарят юным гостям встречу с любимыми персонажами,пригласят их в сказочные миры на своих интерактивных площадках. На фестивалеможно будет встретиться с героями мультфильмов "Машаи Медведь", "Фиксики", "Ми-Ми-Мишки", "Белкаи Стрелка. Озорная семейка", "Смешарики", "Малышарики", "Тима иТома", "Лунтик", "Барбоскины", "Сказочный Патруль", "Деревяшки", "Трикота", "Йоко", "Джинглики", "Летающие звери", "Три котенка", "Защитники","Ангел Бэби", "Колобанга", "Дракоша Тоша", "Робокар Полли", "КлубВинкс", "Королевская академия" и многие другие. Легендарныеперсонажи студии "Союзмультфильм" – жители "Простоквашино", Чебурашка иКрокодил Гена, Винни Пух, волк и заяц из "Ну погоди!" также уже собираются на"Мультимир". Увлекательное путешествие в мир зарубежной анимации ждетпосетителей на стендах телеканалов Cartoon, Tiji,Guli Girl.Компании,производящие детские товары, предложат маленьким посетителям поигратьв игрушки, конструкторы, попробовать самые вкусные и полезныепродукты. Огромную площадку с играми развернет на фестивале компанияNintendo. Увлекательное научное шоу подарит гостям проект "Наукомания".Насыщенную развлекательную программу предложат производители игрушек "Первыешаги" и "Росмэн". Последние презентуют на фестивале революционную игрушку-трансформер "Дикие Скричеры". Яркую игровую зону организуют бренды Sylvanian Families и Aquabeads.Традиционногостей фестиваля ожидает масштабная развлекательная программа: Мульт-Квест,парад анимационных персонажей, грандиозный ежедневный концерт, игры, конкурсы,мастер-классы.