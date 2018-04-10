С 30 мая по 3 июня 2018 года в Москве, в 75 павильоне ВДНХ пройдет фестивальанимации и детских развлечений Мультимир – крупнейшее в нашей стране событие, приуроченное ко Дню защиты детей и началу детских каникул.
С 30 мая по 3 июня 2018 года в Москве, в 75 павильоне ВДНХ пройдет фестивальанимации и детских развлечений "Мультимир" – крупнейшее в нашей стране событие, приуроченное ко Дню защиты детей и началу детских каникул.
Третий по счету будет еще масштабнее,
чем предыдущие. Традиционно в его рамках соберутся крупнейшие российские и
зарубежные анимационные студии, которые подарят юным гостям встречу с любимыми персонажами,
пригласят их в сказочные миры на своих интерактивных площадках. На фестивале
можно будет встретиться с героями мультфильмов "Маша
и Медведь", "Фиксики", "Ми-Ми-Мишки", "Белка
и Стрелка. Озорная семейка", "Смешарики", "Малышарики", "Тима и
Тома", "Лунтик", "Барбоскины", "Сказочный Патруль", "Деревяшки", "Три
кота", "Йоко", "Джинглики", "Летающие звери", "Три котенка", "Защитники",
"Ангел Бэби", "Колобанга", "Дракоша Тоша", "Робокар Полли", "Клуб
Винкс", "Королевская академия" и многие другие. Легендарные
персонажи студии "Союзмультфильм" – жители "Простоквашино", Чебурашка и
Крокодил Гена, Винни Пух, волк и заяц из "Ну погоди!" также уже собираются на
"Мультимир". Увлекательное путешествие в мир зарубежной анимации ждет
посетителей на стендах телеканалов Cartoon, Tiji,
Guli Girl.
Компании,
производящие детские товары, предложат маленьким посетителям поиграть
в игрушки, конструкторы, попробовать самые вкусные и полезные
продукты. Огромную площадку с играми развернет на фестивале компания
Nintendo. Увлекательное научное шоу подарит гостям проект "Наукомания".
Насыщенную развлекательную программу предложат производители игрушек "Первые
шаги" и "Росмэн". Последние презентуют на фестивале революционную игрушку
-трансформер "Дикие Скричеры". Яркую игровую зону организуют бренды Sylvanian Families и Aquabeads.
Традиционно
гостей фестиваля ожидает масштабная развлекательная программа: Мульт-Квест,
парад анимационных персонажей, грандиозный ежедневный концерт, игры, конкурсы,
мастер-классы.