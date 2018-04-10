Международная федерация футбола заподозрила богатые клубы в неправомерном использовании нынешней системы аренды игроков. Топ-клубы приобретают молодых игроков, задействуют их в аренде и перепродают, не дав возможности сыграть за первую команду.

Международная федерация футбола заподозрила богатые клубы в неправомерном использовании нынешней системы аренды игроков. Топ-клубы приобретают молодых игроков, задействуют их в аренде и перепродают, не дав возможности сыграть за первую команду.Изначально же система аренды игроков задумывалась как инструмент, который будет помогать молодым футболистам развиваться в клубах ниже рангом, сообщает Спортс.Ru. Сейчас же многие клубы используют эту систему исключительно в корыстных интересах.По сообщению издания Football Italia, только в нынешнем сезоне "Ювентус" отправил в аренду 41 футболиста (!), другой итальянский клуб "Удинезе" использовал таким образом 27 игроков. Не менее часто пользуются этим и англичане: из "Челси" в этом году были арендованы 22 игрока, а из "Манчестер Сити" – 18.В этой связи исполнительный комитет ФИФА обсудит возможные изменения в правилах аренды в октябре этого года. При этом, как сообщают инсайдеры, вполне возможно, что организация придет к варианту с полной отменой системы аренды молодых игроков.