Флагманский кроссовер BMW X7 полным ходом готовится к мировой премьере, накатывая тестовые километры по США. Уже в общих чертах ясно, как BMW X7 будет выглядеть (причем внешность раскрыли с подачи самой компании, и только салон пока что был засекречен. Впрочем, фотошпионы смогли заглянуть и туда.

Флагманский кроссовер BMW X7 полным ходом готовится к мировой премьере, накатывая тестовые километры по США. Уже в общих чертах ясно, как BMW X7 будет выглядеть (причем внешность раскрыли с подачи самой компании, и только салон пока что был засекречен. Впрочем, фотошпионы смогли заглянуть и туда.