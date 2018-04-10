Флагманский кроссовер BMW X7 полным ходом готовится к мировой премьере, накатывая тестовые километры по США. Уже в общих чертах ясно, как BMW X7 будет выглядеть (причем внешность раскрыли с подачи самой компании, и только салон пока что был засекречен. Впрочем, фотошпионы смогли заглянуть и туда.
<a href="http://33live.ru/novosti/10-04-2018-fotoshpiony-rassekretili-interer-novogo-bolshogo-krossovera-bmw.html" target="_blank">Фотошпионы рассекретили интерьер нового большого кроссовера BMW</a> - Флагманский кроссовер BMW X7 полным ходом готовится к мировой премьере, накатывая тестовые километры по США. Уже в общих чертах ясно, как BMW X7 будет выглядеть (причем внешность раскрыли с подачи самой компании, и только салон пока что был засекречен. Впрочем, фотошпионы смогли заглянуть и туда.
[url=http://33live.ru/novosti/10-04-2018-fotoshpiony-rassekretili-interer-novogo-bolshogo-krossovera-bmw.html]Фотошпионы рассекретили интерьер нового большого кроссовера BMW[/url] - Флагманский кроссовер BMW X7 полным ходом готовится к мировой премьере, накатывая тестовые километры по США. Уже в общих чертах ясно, как BMW X7 будет выглядеть (причем внешность раскрыли с подачи самой компании, и только салон пока что был засекречен. Впрочем, фотошпионы смогли заглянуть и туда.