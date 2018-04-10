Ангела Меркель подтвердила, что в мае в городе Ахен может пройти встреча лидеров ФРГ, Франции и Украины. На совместной пресс-конференции с президентом Петром Порошенко в Берлине она сообщила, что это будет не не нормандский формат, потому что он состоит из четырех человек, а российского президента в Ахене не будет.

Ангела Меркель подтвердила, что в мае в городе Ахен может пройти встреча лидеров ФРГ, Франции и Украины по ситуации в Донбассе. На совместной пресс-конференции с президентом Петром Порошенко в Берлине она сообщила, что это будет не "не нормандский формат, потому что он состоит из четырех человек", а российского президента в Ахене не будет.По словам Меркель, лидеры трех стран могут обсудить ситуацию в Донбассе и дальнейшие шаги по урегулированию в регионе.Как отмечает ТАСС, в Ахене 10 мая состоится церемония вручения Международной премии имени Карла Великого за 2018 год президенту Франции Эмманюэлю Макрону. Он удостоился ее "за свое видение новой Европы, работу над обновлением европейского проекта и над европейской независимостью". Ранее в СМИ уже писали о том, что там же может состояться саммит лидеров ФРГ, Франции и Украины.Ангела Меркель также добавила на пресс-конференции, что Германия выступает за проведение обмена пленными, за соблюдение перемирия.В свою очередь, Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН.Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.