Сотрудники Госавтоинспекции провели в Школе № 1947 занятия по Правилам дорожного движения.

Сотрудники Отдельного батальона дорожно-патрульной службы Восточного округа г. Москвы совместно с отрядом Юных инспекторов движения в Школе № 1947 провели занятия по Правилам дорожного движения.ЮИДовцы провели инструктажи по безопасному поведению на проезжей части дороги. Сегодня задачи отряда остаются прежними - отлично знать Правила дорожного движения и, конечно, неукоснительно соблюдать их. Ребята из отрядов ЮИД не только прекрасно знают Правила дорожного движения, но и обладают навыками доступно разъяснить их более юным участникам дорожного движения. Юные инспекторы движения работают с сотрудниками ГИБДД на перекрестках, расположенных неподалеку от школ, проводят соревнования, обучают фигурному вождению велосипеда.Автоинспекторы, в свою очередь, в игровой форме напомнили ученикам младших классов о том, что существует несколько вариантов безопасного маршрута движения из дома в школу и обратно, а также рассказали, что такое «дорожные ловушки» и как в них не попасть.В завершение увлекательной лекции дорожные полицейские напомнили детям о необходимости использования световозвращающих элементов, которые делают их более заметными для водителей в темное время суток или в условиях плохой видимости, а также вручили каждому полезный подарок – световозвращающий значок.