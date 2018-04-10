Магистрант института мелиорации, водного хозяйства и строительства Тимирязевской академии Максим Лапушкин разработал новую метеорологическую информационно-измерительную систему.

Магистрант института мелиорации, водного хозяйства и строительства Тимирязевской академии Максим Лапушкин разработал новую метеорологическую информационно-измерительную систему. Проект был рассмотрен и одобрен специалистами Мосводостока. Новая метеорологическая информационно-измерительная система состоит из датчиков измерения интенсивности осадков и базовой станции.Датчики-осадкомеры будут установлены на крышах домов, либо на столбах. Уникальность системы в том, что данные об осадках будут отправляться на центральный сервер Мосводостока ежеминутно. Новая разработка позволит создать климатическую карту Москвы и увидеть, какой именно район чаще всего страдает от стихии. И самое важное — оценить ситуацию и оперативно отправить коммунальную технику для устранения бедствия новая система позволяет в режиме реального времени.Максим Лапушки - магистрант Института мелиорации, водного хозяйства и строительства имени А. Н. Косяткова Тимирязевской академии:Идея такой системы пришла во время стажировки в Правительстве Москвы. Преподаватели с кафедры метеорологии и климатологии нашей академии помогли советом и грамотной консультацией. По нормативам водосточная сеть рассчитана на подтопление городской территории не чаще 1 раза в год. Однако, погода преподносит свои сюрпризы. Так, в прошлом году на столицу обрушились за короткий промежуток времени пять интенсивных ливней, что однозначно превышает проектный норматив. Система ливневок не успевала справляться с большим потоком нахлынувшей воды. В итоге — были затоплены обширные территории, нанесен ущерб городскому хозяйству. Мосводосток отнесся к такой практической разработке положительно и поддерживает идею создания этой инновации. Следующим этапом защиты проекта стала презентация метеорологической информационно-измерительной системы на комиссии Московского городского университета управления, где проект также был поддержан.