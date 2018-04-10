В начале мероприятия ребятам показали короткометражный фильм, рассказывающий о стадиях наркозависимости, пагубном воздействии наркотических средств на организм человека...

В ГБОУ Школы №962 и №950 инспектор по делам несовершеннолетних Отдела МВД России по району Отрадное г. Москвы капитан полиции Турайкина Светлана Сергеевна в рамках проведения операции «Дети России-2018» и акции «Сообщи, где торгуют смертью» провела для учащихся 7-9 классов профилактическую беседу на тему: «Скажи наркотикам-нет».Цель мероприятия: формирование у молодежи активной жизненной позиции, нравственной культуры и пропаганда здорового образа жизни. В начале мероприятия ребятам показали короткометражный фильм, рассказывающий о стадиях наркозависимости, пагубном воздействии наркотических средств на организм человека.Светлана Турайкина рассказала учащимся о последствиях, наступающих в организме человека после употребления спиртосодержащих и энергетических напитков, табакокурения, принятия наркотических средств и психотропных веществ. В завершение мероприятия ребята поблагодарили сотрудницу полиции за полезную встречу.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29