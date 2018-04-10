Десятки тысяч россиян время от времени видят во сне зубы. Dni.Ru выяснили, что это может означать.

Десятки тысяч россиян время от времени видят во сне зубы. Dni.Ru выяснили, что это может означать.Специалисты по-разному трактуют подобные грезы. Человека, увидевшего во сне, могут ждать как приятный сюрпризы, так и беды.Например, малый Велесов сонник описывает сразу несколько ситуаций. Так, выпадающий во сне зуб – символ смерти и болезни. При этом расположение зуба может несколько конкретизировать угрозу. Если он находится на левой стороне полости рта, то несчастье ждет близкого , если на правой – то дальнего.сонник Азара дает другое толкование. Его составители считают, что человек, который увидел белые зубы во сне, будет жить в благополучии. Хуже, если зуб оказался сломан. Особенно печально, если это привиделось в ночь на понедельник: тогда стоит готовиться к отказу после долгого и томительного ожидания чего бы то ни было.Авторы женского сонника сходятся во мнении, что чаще всего зуб является символом чего-то плохого. Человека, который увидел такой сон, ждути столкновения с неприятелями. А потеря зубов во сне и вовсе сулит ужасную тяготу.Русский народный сонник гласит, что зубы символизируют жизненную силу и агрессию. Когда этот знак появляется во сне, он может сулить как что-то хорошее, так и нечто плохое.